В Свердловской области ищут 42-летнюю женщину в голубом пальто

В Верхней Пышме волонтеры ищут 42-летнюю женщину. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

По данным добровольцев, жительница Свердловской области пропала два дня назад.

В день, когда ее видели в последний раз, она была одета в голубое пальто, платье черного цвета и сапоги до колена в тон. С собой у женщины была черная сумка. У россиянки волосы до плеч и голубые глаза, ее рост составляет 170 см. О том, в какой локации ее видели в последний раз, не сообщается.

Волонтеры призвали всех, кто знает о ее местонахождении, обращаться к ним.

Ранее в Екатеринбурге пропала школьница и больше недели не выходила на связь.