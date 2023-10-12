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В Москве женщина подожгла дверь бывшей съемной квартиры из-за якобы забытых в ней вещей

Бывшая квартиросъемщица подожгла дверь съемного жилья из-за оставленных там вещей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Москве женщина подожгла дверь в квартиру, которую раньше снимала, с новыми арендаторами внутри. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющимся данным, пожар на лестничной клетке в доме в районе станции метро ВДНХ устроила бывшая квартиросъемщица. Ночью женщина подожгла дверь квартиры, в которую уже пыталась проникнуть на днях. Недавно она связалась с владельцами жилья и заявила, что хочет забрать оставленные под кроватью вещи. Собственники отказали ей в этом и предупредили о возможном вторжении новых жильцов.

В момент инцидента в квартире находились 18-летняя студентка московского вуза и ее подруга.

«Сначала она пришла и постучала к нам — видимо, думала, что в квартире находятся владельцы, ей никто не открыл. В полночь мы услышали хлопок, и повалил дым в квартиру. Мы отделались легким испугом», — поделилась одна из девушек.

Как отмечается, возгорание было оперативно ликвидировано, в результате никто не пострадал. Правоохранители проверяют бывшую арендаторшу на причастность к поджогу.

Ранее неизвестные с ножами и топором ворвались в квартиру жительницы Петербурга.

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