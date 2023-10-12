Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин и Жапаров начали переговоры в Бишкеке

Президенты Путин и Жапаров начали переговоры в Бишкеке

Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. На встрече присутствуют делегации двух стран.

На встрече планируют обсудить вопросы развития двусторонних отношений в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других областях. Также на повестке дня обмен мнениями насчет актуальных вопросов на международной арене.

Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию рано утром 12 октября.

По итогам встречи президентов двух стран ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов. Путин и Жапаров примут участие в мероприятии, посвященном 20-летию военной авиабазы Российской Федерации в киргизском городе Кант. Кроме того, политикам доложат о проходящих в Киргизии 9-13 октября совместных учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023».

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении президента Киргизии Жапарова орденом Почета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий