Путин и Жапаров начали переговоры в Бишкеке

Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. На встрече присутствуют делегации двух стран.

На встрече планируют обсудить вопросы развития двусторонних отношений в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других областях. Также на повестке дня обмен мнениями насчет актуальных вопросов на международной арене.

Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию рано утром 12 октября.

По итогам встречи президентов двух стран ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов. Путин и Жапаров примут участие в мероприятии, посвященном 20-летию военной авиабазы Российской Федерации в киргизском городе Кант. Кроме того, политикам доложат о проходящих в Киргизии 9-13 октября совместных учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023».

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении президента Киргизии Жапарова орденом Почета.