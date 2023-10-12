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Аферист с сайта знакомств выманил у жительниц Владивостока 3,5 млн рублей

В Приморье аферист выманил у девушек с сайта знакомств более 3,5 млн рублей

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Жителя Владивостока обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, пострадавшими оказались девушки, искавшие романтических отношений. Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.

По данным ведомства, с января 2020 года по июль 2021 года мужчина действовал в рамках разработанной им самим преступной схемы. Он захотел получить деньги от женщин, находившихся в поисках партнера. По данным ведомства, злоумышленник зарегистрировался на сайте знакомств под вымышленным именем. Пытаясь расположить к себе потенциальных жертв, он представлялся успешным бизнесменом.

Мужчине удалось войти в доверие к двум девушкам и обманным путем под разными предлогами выманить у них более 3,5 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что аферист уже был судим за совершение особо тяжкого преступления. Он отбыл длительный срок наказания и вскоре после освобождения пошел на новое преступление.

В ближайшее время мужчина вновь предстанет перед судом.

Ранее мужчина нашел способ не платить в ресторанах и попал в тюрьму.

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