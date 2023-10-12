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Хирурги Подмосковья спасли ребенка, который проглотил 15 магнитов

В Подмосковье врачи извлекли из кишечника ребенка 15 магнитов

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Телеграм-канал «Mash»

В Подмосковье медики достали из ребенка более 10 инородных предметов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Раменское. После произошедшего у ребенка постепенно начала подниматься температура, но к врачам родители обратились только спустя четыре дня. В день госпитализации медики диагностировали инфекционно-токсический шок и отправили пациента в больницу в тяжелом состоянии.

В учреждении специалисты назначили УЗИ и выяснили, что в желудке находятся 15 небольших магнитов. Из-за инородных тел желудок пациента практически не работал.

Во время двухчасовой операции магниты вытащили. После этого ребенка отправили на реабилитацию. На данный момент с ним все хорошо.

Ранее в Башкирии медики спасли мужчину, который пил воду с магнитами, чтобы вылечить язву желудка.

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