В Петербурге судимый за кражу иностранец ранил сожительницу ножом и был задержан

Уроженец Средней Азии устроил поножовщину в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

7 октября 25-летняя петербурженка была найдена с ножевым ранением груди в квартире на проспекте Ветеранов. Ее госпитализировали. Пострадавшая рассказала, что в нападении виноват ее 26-летний гражданин Таджикистана, который является ее гражданским мужем.

По информации СМИ, в мае этого года Абударихим Сатторов получил 30 тыс. рублей штрафа за кражу трех бутылок виски стоимостью 5 тыс. рублей из сетевого магазина. Мужчине грозило выдворение из страны, но он, как сообщается, добровольно вернулся на родину. Сторона защиты указала на то, что за несколько дней до приговора подсудимый пожертвовал 1,5 тыс. рублей в Петербургский благотворительный фонд по реабилитации детей.

В отношении благотворителя возбудили новое уголовное дело. Теперь за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит более серьезное наказание. Подозреваемого в нанесении ножевого ранения задержали 11 октября.

Ранее россиянка заключила фиктивный брак с иностранцем в обмен на продукты питания.