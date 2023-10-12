В квартиру дочери военкора Сладкова пытались доставить подозрительную посылку

В квартиру дочери военного корреспондента Александра Сладкова пытались доставить посылку от неизвестных волонтеров. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, Арина Сладкова обратилась в полицию 11 октября. Она сообщила, что на ее домашний адрес оформили доставку неизвестных товаров.

Как сказал курьер, который принес посылку, доставку некие «волонтеры» заказали для отца Арины — Александра Сладкова. Девушка попыталась отказаться, однако ей начали названивать и предлагать все же принять посылку. Тогда Арина позвонила отцу уточнить про доставку, но Сладков ничего об этом не знал. Девушка обратилась в полицию.

До этого двум освещавшим военную спецоперацию на Украине журналистам РИА Новости подкинули свиную голову под дверь. Отмечается, что головы находились в черном пакете. Один получил зловещую посылку 19 сентября, а другой — вечером 26 сентября. По словам первого, после этого ему позвонили и заявили, что такой поступок обусловлен его «неправильным поведением».

Ранее в Москве возбудили дело после угроз запустить дрон в дом военкора Шурыгина.