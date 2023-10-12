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Двое наркоманов подожгли военкомат в Магадане и не получили деньги от куратора

Shot: в Магадане двое наркоманов подожгли военкомат за деньги

В Магадане двое россиян подожгли военкомат по наводке неизвестной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Одной из подозреваемых стала 20-летняя девушка, которая хотела купить наркотики на теневом сайте. В результате с ней связалась неизвестная и предложила 50 тыс. рублей в обмен на поджог.

Россиянка согласилась и взяла с собой 34-летнего знакомого с наркотической зависимостью. Вместе они подготовили бутылки с зажигательной смесью и бросили их в окно военкомата. Все это они сняли для отчета.

Внутри здания произошло возгорание, но пожарные быстро его ликвидировали. Правоохранители задержали подозреваемых, они во всем сознались и добавили, что деньги им не выплатили.

Ранее в Челябинске пенсионерка подожгла военкомат по заданию мошенников.

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