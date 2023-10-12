Число заявок на эвакуацию из сектора Газа превысило 550, из них около 400 — от россиян. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

Она уточнила, что в российском списке есть граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины.

До этого Израиль и Египет договорились создать специальный маршрут для эвакуации беженцев из сектора Газа.

11 октября посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов заявил, что находящимся в Израиле россиянам рекомендуется не дожидаться дальнейшего обострения обстановки в стране и уезжать оттуда первыми же рейсами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее глава Минздрава Израиля Моше Арбель запретил лечить раненых боевиков ХАМАС.