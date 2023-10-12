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Путин наградил президента Киргизии орденом Почета

Путин подписал указ о награждении президента Киргизии Жапарова орденом Почета

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Киргизии Садыра Жапарова орденом Почета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ подписан 12 октября, в первый день поездки российского главы в Киргизию. Награду президенту присудили за значительный вклад в укрепление отношений между РФ и Киргизской республикой.

9 октября Владимиру Путину вручили высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. А в декабре 2022 года Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского.

До этого сообщалось, что временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Леониду Пасечнику и Денису Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении актера и режиссера Константина Хабенского орденом Почета.

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