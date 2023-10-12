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В Госдуме сочли избыточным платить россиянам за доносы

Депутат Бессараб: идея платить россиянам за доносы является избыточной

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Идея правительства Ярославской области платить гражданам за донесения об административных правонарушениях является избыточной, потому что россияне могут делать это на добровольной основе. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее мнению, для поощрения такой работы можно использовать грамоты.

«Добровольные народные дружины — это все поощряется, но, наверное, за это все-таки платить не надо. Еще в советские времена у нас были почетные грамоты. Расходовать региональный бюджет на то, чтобы поощрять содействие граждан полиции, наверное, это избыточная норма», — сказала Бессараб.

9 октября сообщалось, что правительство Ярославской области внесло в региональный законодательный орган проект постановления о выплате гражданам 70% от суммы штрафа за ряд административных правонарушений. Платить могут начать за донесения об отправлении естественных надобностей и плевках в общественных местах, нарушение закона о порядке размещения наружной информации и выкинутом в нарушение требований, установленных правилами благоустройства, — мимо урны — мусоре.

Ранее в Госдуме оценили идею введения в России социального рейтинга по примеру Китая.

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