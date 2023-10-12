В Госдуме сочли избыточным платить россиянам за доносы

Идея правительства Ярославской области платить гражданам за донесения об административных правонарушениях является избыточной, потому что россияне могут делать это на добровольной основе. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее мнению, для поощрения такой работы можно использовать грамоты.

«Добровольные народные дружины — это все поощряется, но, наверное, за это все-таки платить не надо. Еще в советские времена у нас были почетные грамоты. Расходовать региональный бюджет на то, чтобы поощрять содействие граждан полиции, наверное, это избыточная норма», — сказала Бессараб.

9 октября сообщалось, что правительство Ярославской области внесло в региональный законодательный орган проект постановления о выплате гражданам 70% от суммы штрафа за ряд административных правонарушений. Платить могут начать за донесения об отправлении естественных надобностей и плевках в общественных местах, нарушение закона о порядке размещения наружной информации и выкинутом в нарушение требований, установленных правилами благоустройства, — мимо урны — мусоре.

Ранее в Госдуме оценили идею введения в России социального рейтинга по примеру Китая.