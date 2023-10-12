В Кабардино-Балкарии учительница избила школьника перед одноклассниками

В Кабардино-Балкарской республике педагог била ученика по голове во время урока. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Как сообщается, побои несовершеннолетнему нанесла заслуженная учительница России. Судя по кадрам, все произошло на уроке математики. На записи видно, как пострадавший пытается закрывать голову руками и женщина несколько раз бьет его по шее.

Автор публикации попросил контролирующие органы обратить внимание на эту ситуацию. Обстоятельства произошедшего не уточняются, о проверках, начатых по факту инцидента, также ничего не известно.

Ранее во Владивостоке учитель физкультуры ударил ребенка и начал его душить в школьном кабинете.