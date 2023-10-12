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Россия и Саудовская Аравия обсуждают расширение авиасообщения

Новак: Россия и Саудовская Аравия обсуждают расширение авиасообщения

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Shutterstock

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают расширение авиасообщения. Об этом пишет ТАСС.

Новак пояснил, что правительство РФ видит большой интерес к Саудовской Аравии со стороны отечественных компаний в разных направлениях — от энергетики до ЖКХ. Саудовские компании тоже со свой стороны заинтересованы в развитие сотрудничества.

Поэтому уже обсуждается тема расширения транспортного сообщения и открытия линий авиасообщения, чтобы самолеты больше летали между странами, заключил Новак.

До этого замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков рассказал, что Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом.

26 июля заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявлял, что Россия будет работать над запуском прямых рейсов с максимальным количеством стран Африки.

Ранее в Росавиации назвали условие запуска прямых авиарейсов из РФ в Африку.

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