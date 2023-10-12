В Госдуме объяснили идею повысить порог платежей за ЖКУ без идентификации

Повышение порога размера платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) без идентификации может быть разумной мерой, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. В интервью Общественной Службе Новостей она подчеркнула, что это удобно для информационно-расчетных центров, а также избавит граждан от лишней волокиты.

Инициатива может быть разумна, так как цены за ЖКУ «неуклонно растут», считает Бессараб.

«Хотя я с ужасом думаю о том, что это за коммунальный платеж такой, который составляет 60 тысяч рублей! Что же, вероятно, кому-то действительно приходят такие квитанции, – добавила она. – В любом случае, никому хуже от повышения данного порога не будет».

Само по себе введение порога при оплате ЖКУ без идентификации депутат объяснила требованиями безопасности. Так, исключаются ситуации, когда человек якобы случайно вносит средства на чужой «коммунальный» счет, а затем просит их вернуть, обналичивая таким образом деньги, добытые нечестным путем.

Напомним, накануне сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект с предложением повысить порог оплаты ЖКУ без идентификации с 15 тыс. рублей до 60 тыс. рублей. Первый порог устанавливался 14 лет назад. Депутаты подчеркивают, что среднемесячный платеж за коммунальные услуги в этом году уже в 3,3 раза выше, чем в 2009 году.

Ранее также стало известно о планах Минстроя изменить в России систему оплаты ЖКУ. В частности, планируется создать специальные счета для оплаты ЖКУ, с которых управляющие компании (УК) будут переводить деньги на оплату за тепло, воду и свет, подробности – в материале «Газеты.Ru».