Под Волгоградом на мосту столкнулись восемь автомобилей

В Волгоградской области произошла массовая авария с участием восьми машин. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел на мосту через реку Ахтуба. По версии правоохранителей, один из водителей ехал по скользкой дороге и не смог справиться с управлением, поэтому столкнулся с несколькими автомобилями.

В результате за медпомощью обратились пятеро пострадавших. Характер их травм не уточняется.

На данный момент на месте работают экипажи ДПС. Также обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа.

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