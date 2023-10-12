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Под Волгоградом на мосту столкнулись восемь автомобилей

Под Волгоградом пять человек пострадали в аварии с участием восьми машин

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МВД РФ по Волгоградской области

В Волгоградской области произошла массовая авария с участием восьми машин. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел на мосту через реку Ахтуба. По версии правоохранителей, один из водителей ехал по скользкой дороге и не смог справиться с управлением, поэтому столкнулся с несколькими автомобилями.

В результате за медпомощью обратились пятеро пострадавших. Характер их травм не уточняется.

На данный момент на месте работают экипажи ДПС. Также обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее семью с детьми госпитализировали после аварии в Екатеринбурге.

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