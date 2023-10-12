Главреда «Вечерних ведомостей» оштрафовали за дискредитацию армии

Главному редактору «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову назначили штраф 195 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает портал E1.ru.

8 сентября 2022 года сообщалось, что в квартире журналиста проводили обыски, при этом его самого дома не было. По словам источника, мероприятия проводятся в рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева.

СМИ тогда писали, что в постановлении полиции было указано, что журналист мог передавать Пономареву «материалы, используемые для дискредитации ВС РФ». У Постникова изъяли телефоны, жесткий диск, флеш-карту, смарт-часы и два баннера. Также обыски прошли у журналистов и активистов в Москве, Подмосковье, Краснодаре, Тюмени и Ростове-на-Дону.

Позже счета Постникова на сумму 5 млн рублей арестовали за «ущерб, причиненный преступлением». Однако, как заявлял тогда сам главред «Вечерних ведомостей», что таких денег он никогда в жизни не держал, поэтому «государству ушла сумма порядка 700 рублей».

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