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Сын ударил полицейских топором, чтобы они не задержали его отца за кражу

В Башкирии сын ударил полицейских топором за попытку задержать отца-хакера

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Depositphotos

В Башкирии сотрудник полиции получил травму в противостоянии с девятилетним ребенком. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в селе Родина. С помощью удаленного доступа мужчине удалось украсть десять тысяч с карты человека. Полиция оперативно установила личность подозреваемого и отправилась на задержание.

В квартире мужчина отказался ехать в участок и напал на сотрудников МВД с топором, чтобы они ушли из помещения. Несмотря на это, россиянина задержали. Это заметил девятилетний сын, который нашел второй топор и ударил старшего лейтенанта тупой стороной.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия и оскорблении представителей власти.

Ранее в Новосибирске мужчина избил беременную женщину топором.

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