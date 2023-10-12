Российскую пенсионерку-рецидивистку задержали за попытку продавать героин

Пожилую жительницу Кузбасса подозревают в том, что она планировала продавать наркотики. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на пресс-службу кузбасского линейного управления МВД по Сибири.

Силовики устроили обыск в квартире 68-летней пенсионерки в городе Топки после того, как у них появилась информация о нелегальном заработке женщины. В результате у нее нашли 23 свертка с героином, которые она планировала продавать.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств. Таким образом, ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет в случае, если ее вину докажут.

Известно, что пенсионерка уже была ранее судима за подобное преступление.

Ранее сотрудники аэропорта попытались провезти в багажом отделении самолета 100 килограмм кокаина.