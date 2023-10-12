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СМИ сообщают о дефиците молока на Украине

«Страна.ua»: на Украине возник дефицит молока из-за сокращения поголовья скота

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Shutterstock

Из-за массового вырезания поголовья скота на Украине возник дефицит молока, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя украинской агрофирмы «Колос» Леонида Центило.

«На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх», — поделился Центило.

По его словам, за время военных действий пришлось пустить под нож почти треть поголовья скота. Пастбища, на которых всегда паслись стада коров, сейчас пустуют. Частные дворы и мелкие фермеры также вырезают коров.

Он добавил, что многие украинцы уезжают на заработки в Европу, поэтому за скотом ухаживать некому.

До этого заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказывал, что растительное мясо и молоко могут заменить привычные мясные и молочные продукты, в которых содержится слишком много насыщенных жирных кислот.

По его словам, переизбыток насыщенных жирных кислот может грозить проблемами со здоровьем.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

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