Россиянин в халате вышел на улицу и целился в людей во дворе из ружья

Житель Челябинска вышел из дома и стал угрожать людям ружьем. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на улице 40 лет Победы. Лысый мужчина вышел из дома в халате и тапочках. Сначала местный житель разговаривал по телефону, после чего к нему подошли два молодых человека.

Когда юноши приблизились к нему, россиянин поднял ружье и начал целиться в них. В результате оба разбежались в разные стороны, но мужчина пошел только за одним из них.

Полиция оперативно приехала на место и задержала участников. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье рецидивист открыл стрельбу по подросткам и ранил ножом женщину.