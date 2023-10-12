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Россиянин в халате вышел на улицу и целился в людей во дворе из ружья

В Челябинске мужчина угрожал ружьем местным жителям

Житель Челябинска вышел из дома и стал угрожать людям ружьем. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на улице 40 лет Победы. Лысый мужчина вышел из дома в халате и тапочках. Сначала местный житель разговаривал по телефону, после чего к нему подошли два молодых человека.

Когда юноши приблизились к нему, россиянин поднял ружье и начал целиться в них. В результате оба разбежались в разные стороны, но мужчина пошел только за одним из них.

Полиция оперативно приехала на место и задержала участников. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье рецидивист открыл стрельбу по подросткам и ранил ножом женщину.

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