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Неизвестные подожгли оборудование на железной дороге в Кирове

Shot: в Кирове неизвестные подожгли релейный и аккумуляторный шкафы

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Depositphotos

Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, все случилось в третьем часу ночи 12 октября. Кто-то взломал релейный и аккумуляторный шкафы возле станции Фаянсовой на территории Кирова. Потом злоумышленник облил первый воспламеняющейся жидкостью и поджег. Однако второй ящик только вскрыли.

Релейный шкаф выгорел полностью. Из-за выходки неизвестных несколько поездов задержались на десять минут.

В действиях нападавших обнаружили признаки диверсии, за что грозит до 20 лет колонии. Поджигателей разыскивают.

В сентябре в Петербурге двух местных жителей заподозрили в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Лахта. Предполагалось, что злоумышленники быстро подожгли оборудование и ушли с места в сторону жилищного комплекса неподалеку, так как на территории станции было много людей.

Ранее в Уфе неизвестный поджег автомобиль чиновника из Благовещенского района.

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