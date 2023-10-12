Неизвестные подожгли оборудование на железной дороге в Кирове

Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, все случилось в третьем часу ночи 12 октября. Кто-то взломал релейный и аккумуляторный шкафы возле станции Фаянсовой на территории Кирова. Потом злоумышленник облил первый воспламеняющейся жидкостью и поджег. Однако второй ящик только вскрыли.

Релейный шкаф выгорел полностью. Из-за выходки неизвестных несколько поездов задержались на десять минут.

В действиях нападавших обнаружили признаки диверсии, за что грозит до 20 лет колонии. Поджигателей разыскивают.

В сентябре в Петербурге двух местных жителей заподозрили в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Лахта. Предполагалось, что злоумышленники быстро подожгли оборудование и ушли с места в сторону жилищного комплекса неподалеку, так как на территории станции было много людей.

Ранее в Уфе неизвестный поджег автомобиль чиновника из Благовещенского района.