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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с переводом денег СБУ

РИА Новости: мошенники могут угрожать людям о якобы переводе их денег СБУ

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Shutterstock

Телефонные мошенники по новой схеме стали звонить россиянам и представляться их начальством. Они говорят, что якобы находятся в ФСБ и подключают к разговору «куратора из спецслужб», который рассказывает об угрозе перевода с банковского счета пострадавшего на счета Службы безопасности Украины (СБУ), рассказали РИА Новости в Сбербанке.

В пример банк привел ситуацию, когда лжекуратор сообщил человеку, что его деньги якобы хотят перевести пособнику СБУ, который находится в федеральном розыске. В ход шло психологическое давление, в частности, угрозы тюремным сроком за госизмену и шпионаж. Но так как «руководитель организации», где работает пострадавший, дал хорошую характеристику, то мошенники попросили снять все деньги и разместить на «безопасном счете».

Сбербанк узнал об этой схеме, когда один из клиентов связался с сотрудником банка, чтобы закрыть все вклады и снять наличные. Но такая операция для вкладчика была нехарактерной, поэтому запрос проверила служба безопасности банка.

В итоге сотрудники решили не снимать блокировку и сообщили о странном поведении вкладчика его родственникам. На следующий день пострадавший подал заявление в полицию против мошенников.

Ранее юрист рассказал, чем опасен возврат денег после их перевода от незнакомца.

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