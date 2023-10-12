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В Госдуме предложили запретить релокантам работать на госслужбе

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить релокантам работать на госслужбе

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением запретить релокантам работать на государственной службе. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, «самое время подумать о дополнительной ответственности» для тех релокантов, которые подвергали критике Россию, находясь за рубежом.

«Для этих целей необходимо определить основания, по которым человек покинул свою Родину, политический мотив, а также дальнейшую связь с западными властями и спецслужбами. Если это подтверждается, то человеку должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые государственные должности со статусом «профнепригоден», — сказал Хамзаев.

По его словам, сейчас юридически никто не будет проверять релокантов «задним числом», их выступления останутся только в памяти людей. Как указал депутат, такие граждане «вполне могут захотеть вернуться на какую-нибудь государственную должность, работать на госслужбе, в госкорпорациях». Он считает, что этого допускать нельзя.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить релокантов, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), по статье Уголовного кодекса о госизмене, а теперь желают вернуться в РФ.

Ранее губернатор Магаданской области отказался принимать в регион «релокантов и предателей».

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