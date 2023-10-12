Полиция Финляндии заявила о находке «внешних следов» в районе поломки Balticconnector

Представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил на брифинге, что следствием были обнаружены «внешние следы» на дне Балтийского моря в районе места поломки газопровода Balticconnector. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам полицейского чиновника, сейчас основное внимание следствие по-прежнему уделяет техническому обследованию места повреждения. Он отметил, что обзор и анализ данных все еще находятся на начальных этапах. Однако при этом Симола сказал, что на морском дне обнаружили «внешние следы».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что информации о причинах инцидента на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией пока нет.

По его словам, сейчас Финляндия и Эстония проводят собственные расследования. НАТО готово помочь им в этом, собирает необходимую информацию и обменивается ею с союзниками.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.