Младенец, родившийся без ануса, перенес шесть операций

Младенца с редкой патологией анального отверстия спасли британские медики, мальчик перенес шесть операций. Об этос сообщает Daily Mail.

Жительница Великобритании во время беременности не подозревала, что у плода могут быть врожденные патологии, мальчик появился на свет в 2022 году. Спустя сутки врачи поставили младенцу серьезный диагноз — атрезия ануса. Это врожденная аномалия, при которой отсутствует естественный канал прямой кишки.

Мальчик перенес сложную операцию, ему сформировали временное анальное отверстие и выписали домой. Его мать признается, что осталась с болезнью сына один на один — родственники боялись подходить к ребенку.

Спустя три месяца новорожденный снова оказался на операционном столе, ему проводили анопластику — восстановление заднего прохода, однако операция прошла с осложнениями, часть прямой кишки пришлось вывести на внешнюю часть живота и установить калоприемник.

В общей сложности ребенок перенес шесть операций, ему удалили часть кишечника, но пока медики не дают благоприятных прогнозов.

Ранее российские врачи прооперировали мальчика с редкой болезнью половой системы.