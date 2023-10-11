Стал известен новый глава Крымской митрополии РПЦ

Синод назначил митрополита Тихона (Шевкунова) новым главой Крымской митрополии Русской православной церкви, сообщает пресс-служба РПЦ.

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии назначен митрополит Псковский и Порховский Тихон с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря <...> и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря», — говорится в заявлении.

Занимавший до этого пост митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь почислен на покой.

Вместо Тихона Псковскую митрополию возглавит епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии, он же назначен игуменом Псково-Печерского монастыря.

В июне прошлого года Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединены в Крымскую митрополию Русской православной церкви.

Ранее буддисты попросили президента РФ Владимира Путина помочь со строительством храма в Москве.