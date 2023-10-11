В Севастополе отменили вторую за вечер воздушную тревогу

Повторная воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Отбой воздушной тревоги», - сообщил Развожаев в Telegram.
До этого тревога в городе объявлялась в 19.25, ее отменили спустя 15 минут. Снова воздушная тревога была объявлена в 19.56 мск.
В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили о приостановке морского и наземного транспорта, однако спустя несколько минут объявили о возобновлении работы сначала наземного, а затем и морского пассажирского транспорта.
3 октября российские средства противовоздушной обороны сбили у берегов Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун». Перед этим Развожаев объявил воздушную тревогу, в городе вновь ограничили движение общественного транспорта.
Затем тревога в городе объявлялась дважды 6 октября.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.