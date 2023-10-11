Школьник взял у родителей два миллиона рублей и потратил их в онлайн-казино

Подросток из Москвы взял у родителей из копилки два миллиона рублей наличными и испытал удачу в онлайн-казино, но потерял деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

16-летний школьник играл в компьютерном клубе, когда компания приятелей предложила ему подзаработать, друзья позвали его в гости для игры в онлайн-казино. Юноша зашел домой и взял из копилки родителей два миллиона рублей, которые семья откладывала на строительство загородного дома.

Подросток завел себе аккаунт на одном из сервисов азартных игр, но покрутить рулетку не успел — в квартиру вернулся отец одного из приятелей, придя домой молодой человек обнаружил, что его профиль заблокирован.

Выяснилось, что его деньги вывел со счета друг. Школьник решил поговорить с ним «по-мужски», но на встречу приятель пришел не один, а с тремя незнакомыми мужчинами, которые представились сотрудниками ФСБ и заявили, что теперь юноша должен другу еще миллион рублей.

Спустя почти месяц мать решила проверить накопления и обнаружила, что денег нет, сыну пришлось объясняться с полицейскими.

Ранее учительница, отдавшая брачному аферисту $550 тысяч верит, что они поженятся.