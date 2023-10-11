СМИ сообщили об «инциденте» в израильской Димоне у ядерного центра

Газета Jerusalem Post в социальной сети X (ранее Twitter) сообщила, что в израильском городе Димона, где расположен центр ядерных исследований, произошел инцидент.

«Поскольку атака началась на севере, первоначальные сообщения указывали на то, что связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детали инцидента и характер происшествия пока неизвестны.

В Димоне находится Ядерный исследовательский центр с реактором.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что получила сообщение о предполагаемом проникновении в воздушное пространство страны из Ливана.

Боевое крыло ХАМАС — «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» — сообщило о запуске ракеты по городу Хайфа на севере Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».