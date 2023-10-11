Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины

close
100%
Shutterstock

Сирены воздушной тревоги сработали на территории Днепропетровской и Харьковской областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения, разработанного Министерством цифровой трансформации страны.

По имеющейся информации, жителей указанных регионов предупредили о возможной опасности в 17:54 (совпадает с мск). При этом в настоящее время режим воздушной тревоги также продолжает действовать в части Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей.

Иные подробности о ситуации в Харьковской и Днепропетровской областях не уточняются.

Днем 11 октября украинское издание «Зеркало недели» рассказало о нескольких взрывах на территории Полтавской области. Согласно полученным данным, взрывы произошли в городе Миргороде.

Тогда же в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Особый режим действовал с 13:45 до 14:19 (совпадает с мск).

Утром в этот же день стало известно о взрывах в городе Херсоне, подконтрольном украинскому правительству. Сообщившее об опасности издание «Зеркало недели» не стало раскрывать подробности, лишь призвав местных жителей соблюдать осторожность и оставаться в укрытиях.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригрозил уничтожением портовой инфраструктуры и зернохранилищ Украины в случае их использования для хранения вооружений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий