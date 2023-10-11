В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги сработали на территории Днепропетровской и Харьковской областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения, разработанного Министерством цифровой трансформации страны.

По имеющейся информации, жителей указанных регионов предупредили о возможной опасности в 17:54 (совпадает с мск). При этом в настоящее время режим воздушной тревоги также продолжает действовать в части Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей.

Иные подробности о ситуации в Харьковской и Днепропетровской областях не уточняются.

Днем 11 октября украинское издание «Зеркало недели» рассказало о нескольких взрывах на территории Полтавской области. Согласно полученным данным, взрывы произошли в городе Миргороде.

Тогда же в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Особый режим действовал с 13:45 до 14:19 (совпадает с мск).

Утром в этот же день стало известно о взрывах в городе Херсоне, подконтрольном украинскому правительству. Сообщившее об опасности издание «Зеркало недели» не стало раскрывать подробности, лишь призвав местных жителей соблюдать осторожность и оставаться в укрытиях.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригрозил уничтожением портовой инфраструктуры и зернохранилищ Украины в случае их использования для хранения вооружений.