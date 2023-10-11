Школьница получила осколочные ранения в результате обстрела маршрутки под Брянском

В Брянской области 16-летняя девушка получила ранения в результате обстрела маршрутки со стороны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, несовершеннолетняя девушка получила осколочные ранения рук в результате обстрела маршрутки с людьми в Суземке. Врачи скорой помощи доставили школьницу в больницу в поселке Навля.

Всего четыре мирных жителя, включая 16-летнюю школьницу, пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Также украинские солдаты повредили жилой дом и административное здание.

Сейчас специалисты осматривают территорию подвергшегося обстрелу поселка и выясняют масштабы причиненного ущерба. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее в селе Графовка из-за обстрела со стороны ВСУ оказались повреждены линии электропередачи.