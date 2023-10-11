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В Минэкономразвития рассказали о работе над отменой турвиз со странами Ближнего Востока

МЭР: Россия может отменить турвизы с Саудовской Аравией и Кувейтом в 2024 году

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Shutterstock

Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.

Он отметил, что отмена турвиз в перспективе запланирована на 2024 год.

«Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем», — заключил Вахруков.

11 сентября министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что правительство России развивает тему перехода к «безвизу». РФ пока предлагает полную отмену туристических виз для пяти государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Также Решетников подчеркнул, что с первого августа в России начала работать электронная виза. И по ней за прошлый месяц в нашу страну приехало уже 30 тысяч иностранцев.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала.

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