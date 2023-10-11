Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Четыре жителя Брянской области пострадали в результате обстрела ВСУ

Богомаз: четыре жителя брянского поселка Суземка пострадали при обстреле ВСУ

close
100%
Сергей Батурин/РИА Новости

Четыре жителя поселка Суземка, расположенного в Брянской области, получили ранения в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали указанный населенный пункт. При этом украинские солдаты повредили жилой дом, административное здание и один автомобиль.

«В результате действий киевского режима пострадали четверо мирных граждан. Им оказана необходимая медицинская помощь», — добавил глава области.

Богомаз уточнил, что в настоящее время специалисты осматривают территорию поселка и выясняют масштабы причиненного ущерба. Также на месте обстрела работают сотрудники экстренных и оперативных служб, резюмировал губернатор региона.

Днем 11 октября украинские военные обстреляли брянский поселок Суземка. В тот раз, по словам Богомаза, никто не пострадал.

Тем не менее несколько жилых домовладений и хозяйственных построек оказались частично повреждены. Более того, в результате прямого попадания снарядов сгорели два гаража.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в селе Графовка из-за обстрела со стороны ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий