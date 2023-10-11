Четыре жителя Брянской области пострадали в результате обстрела ВСУ

Четыре жителя поселка Суземка, расположенного в Брянской области, получили ранения в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали указанный населенный пункт. При этом украинские солдаты повредили жилой дом, административное здание и один автомобиль.

«В результате действий киевского режима пострадали четверо мирных граждан. Им оказана необходимая медицинская помощь», — добавил глава области.

Богомаз уточнил, что в настоящее время специалисты осматривают территорию поселка и выясняют масштабы причиненного ущерба. Также на месте обстрела работают сотрудники экстренных и оперативных служб, резюмировал губернатор региона.

Днем 11 октября украинские военные обстреляли брянский поселок Суземка. В тот раз, по словам Богомаза, никто не пострадал.

Тем не менее несколько жилых домовладений и хозяйственных построек оказались частично повреждены. Более того, в результате прямого попадания снарядов сгорели два гаража.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в селе Графовка из-за обстрела со стороны ВСУ.