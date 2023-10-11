Больница в Израиле была поражена ракетой из Газы

Медицинский центр «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля получил повреждения в результате ракетного обстрела, пишет газета Jerusalem Post, ссылаясь на местные СМИ.

«Медицинский центр «Барзилай» в Ашкелоне подвергся ракетному обстрелу», — говорится в публикации.

Уточняется, что здание получило значительный ущерб, при этом сведения о пострадавших не поступали.

По данным газеты, зданию причинен ущерб, сообщения о пострадавших не поступали.

8 октября также сообщалось, что больница «Барзилай» в Ашкелоне подверглась ракетному удару. Тогда ракета прилетела в мост между зданиями больницы.

Также 8 октября сообщалось, что зафиксировано порядка шести прямых попаданий ракет палестинского движения ХАМАС по израильскому Сдероту. получивших ранения местных жителей перевозили в больницу «Барзилай».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.