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Очевидцы рассказали о нападении ХАМАС на участников фестиваля

РИА Новости: бойцы ХАМАС на музыкальном фестивале в Израиле оделись как полиция

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Бойцы палестинской группировки ХАМАС во время нападения на фестиваль электронной музыки Nature Party в Израиле были одеты как военные и полицейские, рассказали РИА Новости очевидцы.

По их словам, когда началась стрельба, люди бросились бежать к парковке, где в это время находились люди в форме. Вместо помощи бойцы открыли огонь по пытающимся спастись людям.

Место проведения фестиваля оказалось в числе первых попавших под удар боевиков ХАМАС утром 7 октября. Как позднее рассказывал один из россиян, оказавшийся на месте трагедии, собравшиеся не поняли, что происходит. По его словам, вместо того, чтобы бежать, они начали собирать свои палатки.

Сообщалось также, что солдаты ХАМАС похитили с фестиваля около десяти девушек. Уточнялось, что среди заложников могут быть и граждане России.

Британская газета The Guardian опубликовала кадры с места нападения палестинских боевиков.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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