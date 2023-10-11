В российском регионе зафиксировали три очага кори

В Ямало-Ненецком автономном округе врачи зафиксировали очаги кори в трех населенных пунктах. Об этом заявила главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко на пресс-конференции информагентства «Север-Пресс».

«Лабытнанги, в общежитии — один случай. Диагноз поставлен строителю из Ингушетии. Один — в Пангодах, инфекцию выявили у ребенка из Чечни. В Новом Уренгое — 28 случаев заболевания», — цитирует агентство Нечепуренко.

По словам санитарного врача, ситуация находится на контроле у властей. Врачи вакцинируют всех, кто контактировал с заболевшими и не смог предоставить данные о наличии прививки. Так, Нечепуренко отметила, что в Новом Уренгое прививку получили 93% контактировавших с инфицированными пациентами жителей.

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