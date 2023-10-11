Эксперты объяснили необходимость в оборотных штрафах для компании Zoom

Оборотный штраф — серьезная мера, которая должна помочь компании Zoom определиться — будет ли она «приземляться» на территории России, как положено по закону, соответствующим образом выстраивать экономическую работу, взаимодействие с контрольно-ревизионными органами, или же будет вынуждена уйти с российского рынка. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

«Тот факт, что компании Zoom в России грозит оборотный штраф за неисполнение закона «о приземлении», привлек внимание российской общественности и заставил говорить о данной платформе для видеоконференций персонально, поскольку в период пандемии этот сервис стал достаточно заметным для многий жителей страны», — пояснил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что если компания Zoom хочет оставаться в российском экономическом пространстве, ей необходимо соблюдать законодательство страны.

«Надо понимать, что сегодня компанию Zoom может заменить огромное количество российских приложений, предоставляющих возможности видеоконференцсвязи и обеспечивающих соответствующий уровень шифрования и конфиденциальности», — указал Артем Кирьянов.

Он особо отметил, что задачи заставить уйти компанию с рынка у государства нет.

«Мы готовы сотрудничать со всеми, кто исполняет российское законодательство. Но если не наблюдаем желания соблюдать законы, значит компания будет вынуждена платить штрафы и нести убытки из-за того, что теряет рынок», — заключил зампред думского комитета.

Такое мнение разделяет и декан института права национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Вадим Виноградов.

«Исполнять требования закона «о приземлении» важно, так как речь идет о защите прав и интересов россиян на иностранных онлайн-площадках. Если иностранные ИТ-компании не готовы это делать, то они будут оштрафованы.

Западным ИТ-компаниям следует понять, если они хотят работать в России, тогда обязаны соблюдать законодательство страны», — заявил эксперт «Газете.Ru».

По словам Виноградова, закон «о приземлении» направлен прежде всего на защиту прав и интересов россиян на иностранных онлайн-площадках.

Напомним, ранее стало известно, что 17 октября мировой судья столичного участка №422 рассмотрит административный протокол, составленный на Zoom Video Communications, по которому компании грозит оборотный штраф до одной десятой суммы выручки за неисполнение требований российских законов. Компании вменяется правонарушение по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории России).