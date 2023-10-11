Российский подросток разослал 45 угроз терактами и стал фигурантом уголовного дела

В Пензе 17-летний юноша стал фигурантом уголовного дела из-за ложных угроз терактами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По информации ведомства, подросток с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года отправил 15 сообщений и совершил 30 звонков с угрозами терактами в различных учреждениях в пяти городах России.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого, 10 октября, суд в Омске приговорил 19-летнего юношу к 2,5 года колонии за лжеминирование детских садов и школ в 10 российских регионах. Будучи учеником 10 класса молодой человек отправил 204 заведомо ложных сообщения о «минировании».

Ранее в Красноярске подростка заподозрили в подготовке взрыва на рынке.