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Рысь напала на игравших на улице детей

Usa Today: в США рысь напала на детей, игравших на улице

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Shutterstock

В Джорджии дикая кошка набросилась на двух маленьких детей, которые играли на улице возле своих домов. Об этом сообщает Usa Today.

Инцидент произошел в округе Оглторп, нападения на детей произошли с разницей в 30 минут, рысь сначала набросилась на девочку расцарапала ей лицо, ребенка госпитализировали. От когтей хищника также пострадал мальчик, его травмы оказались легкими.

По сообщению местных властей, позднее нападению подверглись две собаки, больна ли рысь бешенством пока установить не удалось. Дикая кошка находится на свободе, полицейские предупреждают жителей Оглторпа быть осторожными на улицах.

Ранее медведи разогнали отдыхающих на пикнике и съели котлеты для бургеров.

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