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Сектор Газа остался без электричества

Al Hadath: последняя электростанция в Газе остановлена из-за нехватки топлива

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Anadolu via Reuters

Последняя работающая электростанция на территории города Газа была остановлена из-за нехватки топлива, сообщает телеканал Al Hadath, ссылаясь на представителей ХАМАС.

Журналисты отмечают, что после старта блокады со стороны Израиля у станции кончились внутренние аварийные резервы топлива.

Глава управления по электроэнергии палестинского анклава Зафар Мельхе заявил, что остановка работы единственной электростанции в секторе Газа парализует все гуманитарные учреждения в анклаве, включая больницы, а также станцию водоснабжения. Его словам приводит информационное агентство WAFA.

Палестино-израильский конфликт развивается по нарастающей. Армия обороны Израиля продолжает наносить мощные ракетно-авиационные удары по объектам в секторе Газа. Ряд специалистов считает, что вооруженные формирования ХАМАС в ходе боевых действий продемонстрировали тактические новации, заслуживающие внимания. Действительно ли это так и стоит ли перенимать опыт исламистского движения — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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