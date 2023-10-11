Учительница, отдавшая брачному аферисту $550 тыс., верит, что они поженятся

Учительница из Китая потеряла $550 тысяч, но отказывается прекратить общение с мошенником, пишет Asia One. Она верит, что мужчина ее любит, и они обязательно встретятся.

Как пишут СМИ, женщина вложила эти деньги в криптовалюту по совету мужчины, с которым она познакомилась в интернете. Собеседник убедил ее взять кредит в банке, но обещанных бонусов 38-летняя учительница так и не получила. Более того, полицейские неоднократно предупреждали ее, что с ней общается мошенник, но китаянка в это не верит.

По ее словам, «красивый и богатый» мужчина пообещал ей, что она заработает состояние, инвестируя в биткоин. Женщине не нравится, что полицейские вмешиваются в ее жизнь.

«Я не верю, что он меня обманывает. Он женится на мне», — рассказала учительница.

Впрочем, полицейские не удивлены, что китаянка отказывается верить в происходящее, ведь она потеряла слишком много денег.

«Она предпочла бы поверить, что полиция — это мошенники», — уверены офицеры.

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