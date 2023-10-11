В России призвали штрафовать водителей на 25 тыс. рублей за разговор по телефону

Отучить российских водителей от использования телефона за рулем автомобиля можно только в случае, если ввести серьезные штрафы, убежден руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Сейчас за это грозит 1,5 тыс. рублей – в интервью НСН Крохмаль призвал увеличить эту сумму до 25 тыс. рублей.

«У нас к этому не относятся серьезно, потому что камеры, которые фиксируют телефон, пока не дали никакой результат. Я считаю, что нужно вводить жесткие штрафы за разговор по мобильному телефону без гарнитуры – порядка 20-25 тысяч рублей», – заявил он.

В качестве примера он привел статистику Великобритании, «которая давно ввела камеры для определения любителей гаджетов»: согласно полученным данным, около 70% ДТП происходят из-за телефонов.

Напомним, впервые об установке камер видеофиксации использования водителями телефонов за рулем в российских регионах МВД сообщало еще в 2021 году.

Ранее фигуристка Алина Загитова опубликовала видео, которое она снимала, пока ехала за рулем. Причем пользователи разглядели, что спортсменка проехала на зеленый свет для пешеходов.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала фигуристку и призвала за рулем ничего не записывать на телефон.