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Путин не нашел объяснения отказа Европы от поставок российского газа

Путин: здравого объяснения отказа Европы от российского газа не существует

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об отказе Европы от поставок российского газа, заявил, что не видит в этом никакого здравого объяснения. Об этом он сказал на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии — здравого объяснения не существует», — заключил Путин.

Российский лидер также заявил, что Киев наверняка пользуется российским газом.

Он удивился тому, что Европа не потребовала от Украины открытия второго маршрута транзита российского газа, ведь для европейской экономики это невыгодно. Президент задался вопросом, почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по другому — нельзя.

Также Путин заявил, что на Западе никто не расследует взрывы на газопроводах «Северный поток», хотя был совершен акт терроризма.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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