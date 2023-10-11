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В Тель-Авиве прозвучали сирены

ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве

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Depositphotos

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В городе Тель-Авив зазвучали сирены», — говорится в публикации.

До этого одна из крупнейших американских авиакомпаний American Airlines сообщила, что приостановила полеты в международный аэропорт Бен-Гурион, расположенный недалеко от Тель-Авива, до 4 декабря.

До этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что две российские авиакомпании — Red Wings и «Азимут» — продолжают рейсы из Тель-Авива.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Путин заявил, что не понимает с какой целью США стягивают авианосные группы к Израилю.

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