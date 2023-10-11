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В Москву через Хельсинки: самолеты «России» второй день летают по странным траекториям

Сервис Flightradar24 фиксирует странные траектории полета самолетов «России»

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Flightradar24

Второй день подряд сервис Flightradar24 фиксирует странные траектории полета самолетов авиакомпании «Россия», сообщает «Мойка78».

Так, самолет авиакомпании рейса SU-6106, следовавший из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, был замечен над Вологдой и Череповцом. Лайнер рейса SU-6128, направляясь из Петербурга в Москву, согласно данным сервиса, летел через Хельсинки.

«Выдает ли ошибки платформа, непонятно, но во всяком случае воздушные суда других авиалиний не показывают ломаные фигуры на карте», — уточнили в издании.

Необычные траектории заметили и за рейсом SU-6014, следовавшем из Москвы в Петербург, — самолет будто бы пытался полететь в Смоленск, но после этого направился в пункт назначения. Полет рейса SU-6766, курсировавшего из Пензы в Петербург.ю на одном из участков движения был отмечен пунктирными линиями.

9 октября сообщалось, что у самолета, следовавшего в Тюмень, во время посадки отказал один из двигателей. Инцидент произошел на борту рейса Utair, который направлялся в аэропорт в Рощино из ХМАО. В результате капитан принял решение продолжать снижение на одном устройстве. Неисправность не помешала посадке и самолет благополучно приземлился в месте назначения.

Ранее стало известно, что бывший пилот самолета четыре года издевался над знакомой, пролетая над крышей ее дома.

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