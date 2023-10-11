Воздушная тревога объявлена в двух городах на юге Израиля

В городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

«Сирены прозвучали в городах Ашкелон, Ашдод и населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сигналы воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля. Таким образом население предупредили о возможных ракетных обстрелах. В сообщении пояснили, что сирены сработали в центре Израиля и в районе, который окружает сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее король Иордании назвал условия для завершения арабо-израильского конфликта.