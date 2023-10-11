«Рак и репродуктивные проблемы»: врач рассказал, к каким последствиям приводит ожирение

Ожирение может стать причиной многих заболеваний, в том числе, онкологических. Об этом NEWS.ru рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

«Лишний вес приводит к нарушениям метаболических процессов. У женщин, в частности, нарушается процесс усвоения гормонов. И поэтому ожирение всегда входит в категорию повышенного риска всех онкологических заболеваний», — отметил Черемушкин.

По его словам, лишний вес может привести и к появлению репродуктивных проблем. В частности, из-за ожирения у мужчин может снизиться тестостерон и наступить эректильная дисфункция, у женщин — появиться риск бесплодия. Чтобы не допустить подобных последствий, онколог советует вести активный образ жизни. Если у человека есть факторы, которые способствуют набору веса, важно обратиться к эндокринологу, заключил он.

Ученые из Института медицинских исследований имени Кимра Бергхофера (Австралия) до этого обнаружили, что мужчины, страдающие облысением, склонны к развитию меланомы. Вероятнее всего, это связано с воздействием солнечных лучей на открытые участки кожи.

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