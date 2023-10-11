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Бывшего топ-менеджера российской компании обокрали на 18 млн рублей

В Перми бывшего топ-менеджера ОАО «Уралсвязьинформ» обокрали на 18 млн рублей

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Depositphotos

Особняк бывшего топ-менеджера ОАО «Уралсвязьинформ» в Перми обокрали на 18 млн рублей. Об этом сообщает URA.RU.

По информации издания, инцидент произошел в конце сентября. Несколько грабителей в балаклавах проникли в расположенный в микрорайоне «Курья» особняк через окно в сауне и вынесли оттуда несколько миллионов рублей наличными и драгоценности. Общая сумма ущерба составила около 18 млн рублей.

По данным URA.RU, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками причастных к преступлению. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее у московской блогерши-искусствоведа украли украшения Cartier на 3 млн рублей.

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