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Юрист рассказал, как правильно реагировать на оскорбления в интернете

Юрист Русяев посоветовал подавать в суд на оскорбивших в интернете юзеров

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Shutterstock

Каждый гражданин РФ вправе подать в суд на юзеров, оскорбивших его в интернете. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев. Ответчика, по его словам, могут обязать публично опровергнуть распространенные им сведения, а также выплатить компенсацию морального вреда.

«Сделайте скриншоты страниц, сохраните ссылки, отправьте жалобу в Роскомнадзор для блокировки противоправного контента. Или подайте заявление в полицию для привлечения виновного к ответственности. При наличии признаков преступления возбуждается уголовное дело, а при менее серьезных нарушениях дело рассматривается в административном порядке», — пояснил Русяев.

До этого юрист напомнил, что за распространение экстремистских материалов, а также за призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ и территориальной целостности гражданам грозит уголовное наказание.

В конце сентября Ленинский районный суд Омска назначил учительнице, оскорбившей девочку-подростка на уроке, штраф, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда.

Ранее Юрист рассказал, как нужно себя вести при домогательствах медиков.

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