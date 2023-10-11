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Обломки батискафа «Титан» с возможными останками экипажа подняли со дна океана

В США со дна океана подняли обломки «Титана» с предполагаемыми останками экипажа

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David Hiscock/Reuters

Морские инженеры подняли со дна Атлантического океана обломки батискафа «Титан», в которых предположительно находятся останки членов экипажа. В операции также приняли участие сотрудники комиссии береговой охраны США по расследованию морских происшествий, передает РИА Новости со ссылкой на заявление надзорного органа.

В сообщении указано, что полученные улики были перевезены в один из американских портов. Здесь специалисты должны проанализировать обломки и каталогизировать их, уточнили в береговой охране США.

«Новые предполагаемые человеческие останки были аккуратно извлечены из обломков «Титана» и перевезены для анализа американскими специалистами в области медицины», — говорится в заявлении.

Ожидается, что в скором времени представители расследующих трагедию с батискафом организаций проведут совместное заседание. Согласно имеющейся информации, участники совещания планируют обсудить все обнаруженные в рамках дела улики.

18 июня 2023 года в Атлантическом океане затерялся туристический подводный аппарат «Титан», принадлежавший компании OceanGate Expeditions. Батискаф направлялся к лайнеру «Титаник», который затонул в 1912 году.

Связь с подводным аппаратом пропала менее чем через два часа после начала миссии. При этом на борту находились пять человек, включая основателя OceanGate Expeditions Стоктона Раша и британского миллиардера Хэмиша Хардинга. Также среди членов экипажа числились пакистанский предприниматель Шахзада Давуд вместе с сыном и ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржеоле.

Поисково-спасательная операция продолжалась в течение четырех дней. В результате специалисты обнаружили обломки «Титана», полностью разрушившиеся под давлением воды и действием направленного внутрь взрыва.

Ранее стало известно, что трагедия батискафа «Титан» может лечь в основу нового художественного фильма.

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